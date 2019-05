Temperaturas podem chegar aos 40 graus nos próximos dois dias

Foto: Jon Nazca - Reuters

Precisamente por causa desta onda de calor, de norte a sul do mapa de Portugal há dez concelhos, a partir desta quinta-feira, em risco máximo de incêndio: Tavira, Silves, Loulé, São Brás de Alportel e Alcoutim, Gavião, Sardoal, Mação, Vila de Rei e Figueira de Castelo Rodrigo.



Também há quatro distritos com aviso amarelo para o calor: Braga, Leiria, Lisboa e Setúbal. As temperaturas começam a baixar a partir de segunda-feira.