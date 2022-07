Temperaturas recorde. Este pode ser o dia mais quente desde o ano 2000

Foto: Nuno Veiga - Lusa

Esta quarta-feira poderá ser o mais quente do ano e o quarto mais quente do século. Praticamente todo o território de Portugal continental está sob aviso vermelho, o mais grave da escala. Em algumas cidades, as temperaturas já atingiram valores recorde.