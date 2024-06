Foto: Sérgio Ramos - RTP

O tempo para esta sexta e sábado terá condições semelhantes às que provocaram os incêndios de 2017 em Pedrógão Grande. O Instituto do Mar e da Atmosfera prevê trovoadas que podem ser secas em quase todo o território. As temperaturas deverão subir cerca de 5 graus e prevêem-se ventos convectivos, o que se traduz num risco elevado de incêndio no interior e no Algarve.