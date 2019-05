Temperaturas sobem no fim de semana e podem chegar aos 37°C - IPMA

Lusa10 Mai, 2019, 18:56 | País

Segundo a informação do IPMA, prevê-se a partir de sábado um aumento da temperatura máxima, a atingir valores perto dos 30°C, nas regiões do vale do Tejo e Alentejo.

Já no domingo, a previsão é de que as temperaturas máximas estarão próximas ou acima dos 30°C, em praticamente todo o território, sendo que na região do vale do Tejo e Alentejo a temperatura máxima irá pontualmente atingir valores entre os 35°C e 37°C.

O IPMA prevê também uma "pequena subida das temperaturas mínimas, que deverão atingir entre os 10°C e os 15°C nas regiões Norte e Centro e os 15°C e os 20°C na região Sul".

A nota refere ainda que esta situação meteorológica se deverá manter "sem alterações significativas no início da próxima semana".

Entretanto, em consequência desta subida de temperatura, a Proteção Civil alertou para o aumento do risco de incêndio a partir de sábado, chegando ao nível `muito elevado` em algumas zonas do Algarve, Alentejo e interior Norte e Centro, e avançou que estão proibidas as queimadas.