Temperaturas vão subir muito até ao fim-de-semana

Em causa a subida da temperatura que, a partir de esta quarta-feira, acontece de forma acentuada. As máximas vão estar "muito acima dos valores normais ", próximas dos 40 graus, com exceção da costa sul do Algarve, onde serão entre os 30 e os 35 graus.



E foi justamente a partir do Centro de Meios Aéreos de Loulé que o ministro da administração interna lançou um apelo aos portugueses.