Temperaturas vão variar entre 30 e 40 graus em Portugal continental

"A temperatura mínima e máxima têm tendência para subir durante o fim de semana. Os valores mais altos vão registar-se no interior do Alentejo e Vale do Tejo, podendo atingir os 40 graus Celsius. Na generalidade do território vão oscilar entre 30 e 40 graus", disse.



De acordo com Paula Leitão, as temperaturas mínimas podem ser superiores a 20 graus, em especial nas regiões do interior centro e sul.



"Nas terras altas vamos ter valores próximos dos 15 graus e nas restantes regiões 20 a 22, com exceção de Portalegre que vai chegar no domingo aos 24 graus", adiantou.



Por causa do tempo quente, o IPMA colocou sob `aviso amarelo` os distritos de Coimbra, Leiria, Santarém, Lisboa, Évora, Setúbal, Beja, Vila Real, Bragança, Guarda, Castelo Branco e Portalegre até às 21:00 de domingo.



Apesar do aumento da temperatura, segundo Paula Leitão, não se prevê grande alteração relativamente ao vento e ao céu pouco nublado ou limpo.



"Vamos ter céu geralmente limpo e o vento vai ter tendência para diminuir gradualmente de intensidade, sendo mais intenso nas regiões do interior e nas terras altas", salientou.



Quanto ao início da semana, de acordo com Paula Leitão, prevê-se vento fraco, mais humidade, neblina ou nevoeiro matinal e uma tendência para uma descida da temperatura, que será mais acentuada na terça-feira.