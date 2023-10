Tempestade Aline. A norte mantém-se alerta laranja marítimo

Estão previstas ondas de 14 metros e a Capitania do Porto do Douro recomenda à comunidade piscatória e também à náutica de recreio que evitem a navegação no dia de hoje.



Segundo a Proteção Civil, a Área Metropolitana do Porto registou 287 ocorrências por causa do temporal, com casos de inundações, queda de árvores e outras estruturas, com várias estradas cortadas.



Esta manhã, a queda de uma árvore na linha do metro entre a Póvoa e Modivas condicionou a circulação durante várias horas.