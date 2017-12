Tempestade Ana causa um morto, derruba 389 árvores e provoca 37 inundações

10 Dez, 2017, 21:22 | País

Luís Belo Costa, adjunto nacional de proteção e socorro, disse que a chuva e o vento fortes provocaram também a queda de 389 árvores. Foram ainda registadas 37 inundações e 92 quedas de estruturas, disse também.



Queda de árvore fez um morto Marco de Canavezes

Altice/PT lança "mega-operação" de prevenção

Porto: Trânsito cortado na Foz

Autoridades alertam para forte ondulação

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) o período mais crítico é a noite de hoje e madrugada de segunda-feira, com vento forte com rajadas que podem chegar a 130 quilómetros por hora, chuva forte e queda de neve.Uma mulher de 42 anos morreu este domingo em Marco de Canavezes quando uma árvore de grande porte caiu. Do acidente resultaram ainda dois feridos ligeiros.A mulher circulava na estrada nacional 211, na localidade de Freixo, quando embateu numa pedra. Quando saiu do veículo foi atingida mortalmente por uma árvore de grande porte e não resistiu aos ferimentos.Os bombeiros foram alertados cerca das “17h38, para a queda de uma árvore, que tinha apanhado um veículo. À nossa chegada verifica-mos um carro imobilizado em cima de uma pedra e uma vítima debaixo da árvore”, explicou à RTP, Sérgio Silva dos bombeiros voluntários de Marco de Canavezes.“O carro que veio atrás, com um casal, foi em auxílio da senhora e ainda foi apanhado pela própria árvore”, acrescentou.Os feridos ligeiros são um casal que seguia num automóvel que embateu contra a viatura da vítima mortal.Os dois feridos foram transportados para o hospital de Penafiel.O trânsito, que esteve cortado em ambos os sentidos na estrada nacional 211, que liga Penafiel a Marco de Canavezes, foi retomado.A operadora de comunicações Altice/PT iniciou "uma mega-operação de prevenção e supervisão, em parceria com as autoridades" face à previsão de condições meteorológicas adversas, que podem afetar o funcionamento das redes de telecomunicações.Em comunicado hoje divulgado, a Altice/PT afirma que "declarou internamente o estado de alerta/prevenção em todo o território [continental], com envolvimento direto da gestão de topo da organização que está a acompanhar a situação ao minuto com a entidades competentes e o gabinete do Ministério da Administração Interna"."A Altice/PT está totalmente mobilizada e fortemente empenhada em apoiar as populações afetadas e no rápido restabelecimento dos impactos que possam resultar das condições meteorológicas adversas, através das suas equipas técnicas e operacionais espalhadas por todo o território e através do total alinhamento com as entidades competentes", lê-se no documento.Segundo a mesma fonte, "foram amplamente reforçadas as equipas técnicas, com mais de uma centena de operacionais em prevenção, espalhados por todo o país, para atuarem no terreno na reposição de ativos e infraestruturas, assim que as condições meteorológicas o permitam e na medida das necessidades das populações".Segundo a operadora foram "mobilizados recursos/equipas de 'backup' para intervenções adicionais no terreno, caso seja necessário e de acordo com as prioridades e necessidades existentes, com cerca de uma dezena de unidades móveis temporárias e mais de duas dezenas de telefones satélite".Foram também "reforçadas as equipas de supervisão do Centro de Gestão e Supervisão de Redes, nas Picoas [no centro de Lisboa], com mais de uma centena de profissionais, para gerir e coordenar as operações, monitorizar os serviços afetados e gerir as equipas no terreno".A operadora vai também marcar presença nas reuniões operacionais da Autoridade Nacional para a Proteção Civil e "acompanhamento dos procedimentos de prevenção e reação rápida, coordenados com as demais autoridades".A Altice/PT tomou estas decisões "na sequência das condições meteorológicas adversas provocadas pela tempestade Ana, que se fazem sentir em Portugal continental desde" e encetou "uma mega operação de prevenção e supervisão, em parceria com as autoridades, entidades nacionais competentes na gestão de situações de crise, em particular a Autoridade Nacional para a Proteção Civil, autarquias e a EDP, uma vez que se prevê que os serviços de fornecimento de energia possam ser afetados e, por consequência, afetar o funcionamento das redes de telecomunicações".No mesmo comunicado, a Altice/PT afirma que foram "repostos serviços afetados na zona do distrito de Coimbra, onde a tempestade incidiu já fortemente".O trânsito na Avenida D. Carlos I, no Porto está cortado por razões de segurança, revelou à RTP o Capitão Rodrigues Campos, da Capitania do Porto.Ao início da noite, o mau tempo não tinha provocado estragos na Foz, no entanto, foram várias as ocorrências registadas ao longo do dia no distrito do Porto. Quedas de árvores e de infraestruturas foram os incidentes que mais mobilizaram os bombeiros e a Proteção Civil.A Autoridade Marítima Nacional e a Marinha alertam para as prováveis consequências da previsão de agravamento do estado do mar na costa oeste de Portugal continental.O alerta é dirigido em particular a toda a comunidade piscatória e da náutica de recreio que se encontra no mar, em especial a Norte do Cabo da Roca, bem como a toda a população que frequente as zonas costeiras ao longo de toda a faixa litoral oeste do Continente."As atuais previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) referentes à provável ocorrência de forte agitação marítima dos quadrantes de Oeste, com altura significativa que podem chegar aos 7 metros nas áreas marítimas mais afastadas a oeste do Continente, terão especial incidência a Norte do Cabo da Roca a partir do final da tarde de hoje", refere uma nota publicada na página da internet da AMN.Segundo a AMN, estas condições meteorológicas adversas vão estender-se a toda a costa oeste do Continente entre segunda e quarta-feira, sendo que a agitação marítima forte deverá começar a diminuir ao longo da madrugada de quarta-feira."Assim, à população em geral, recomenda-se que se abstenham da prática de passeios junto à costa e nas praias, bem como da prática de atividades lúdicas nas zonas expostas à agitação marítima. Aos pescadores lúdicos de pesca à cana aconselha-se cautela, evitando pescar junto a zonas de arriba nas frentes costeiras atingidas pela rebentação das ondas", frisa a AMN.À comunidade piscatória e à comunidade da náutica de recreio, que se encontrem em atividade no mar, a AMN aconselha "o eventual regresso ao porto de abrigo mais próximo e a adoção de medidas de precaução".A AMN aconselha ainda a manter um estado de vigilância permanente e o acompanhamento da evolução da situação meteorológica e dos avisos à navegação e de previsão meteorológica radiodifundidos pela Marinha relativos à previsão meteorológica do IPMA, bem como outras informações das capitanias dos portos sobre as condições de acesso aos portos, evitando sair para o mar até que as condições melhorem.Os meios navais da Marinha e os meios marítimos da Autoridade Marítima Nacional, designadamente das Estações Salva-Vidas, encontram-se em permanente alerta e em prontidão para responder a pedidos de socorro no mar.