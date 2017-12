Tempestade `Ana` causou ondas de 14 metros

Lusa11 Dez, 2017, 20:31 | País

"A tempestade foi registada pela rede de boias meteo-oceanográficas da Marinha, mantidas pelo Instituto Hidrográfico. Verificou-se um agravamento do estado do mar desde as 18:00 do domingo, tendo ocorrido uma altura significativa máxima de 8,7 metros e altura máxima de 13,2 metros na boia de Leixões oceânica", refere a Marinha, em comunicado.

Já na boia oceânica da Nazaré foram registados valores de altura significativa máxima de 7,3 metros e altura máxima de 14,1 metros.

A altura significativa é a média do terço mais elevado das alturas de onda que foram registadas durante o período de observação, enquanto a altura máxima corresponde à maior altura de onda registada durante o período de observação.

"O normal é registarem-se ondas de dois ou três metros e com mau tempo talvez cinco ou seis metros. Com a tempestade registámos médias de sete metros e picos de 14 metros", explicou à Lusa fonte da Marinha.

Em relação ao vento, foi registada uma velocidade máxima de 89 quilómetros/hora na boia oceânica da Nazaré.