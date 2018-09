Tempestade Helene chegou às ilhas do Pico e das Flores

Aguarda-se uma noite complicada nas ilhas do grupo ocidental. O pico da tempestade está previsto para as 00h00 locais. As previsões apontam para que a situação acalme cerca das 3h00.



Vários portos das ilhas do grupo ocidental estão fechados à navegação. O único que está aberto é o da Laje das Flores.



As ilhas do grupo central estão com alerta laranja.



Segundo o capitão do porto de Santa Cruz das Flores, Rafael Silva, "durante a noite vai ser encerrado o porto das Lajes do Pico. O da Madalena vai ser monitorizado a partir das primeiras horas da manhã".



Para a manhã de domingo está prevista, para as ilhas do grupo central, uma ondulação de noroeste, associada à tempestade Helene, com ondas que podem chegar aos cinco metros de altura.



Na ilha das Flores, durante a noite, as ondas podem chegar aos nove metros.



As autoridades continuam a aconselhar a população para não se aproximar da orla costeira.