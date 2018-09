Tempestade Helene poderá afetar continente, mas só sob a forma de agitação marítima

RTP14 Set, 2018, 08:20 / atualizado em 14 Set, 2018, 11:02 | País

Em comunicado, o IPMA detalhou na quinta-feira que a tempestade tropical Helene evoluía a 1.540 quilómetros a sudoeste do arquipélago, deslocando-se para norte a uma velocidade de 30 quilómetros por hora, quando eram 21h00 (mais uma hora em Lisboa).





O IPMA explicou ainda que houve "um desvio da trajetória mais para leste do que o previsto", pelo que será provável (entre 40 a 70 por cento de probabilidade) que o centro da tempestade atravesse a zona entre os grupos ocidental - ilhas das Flores e do Corvo - e central - Faial, Pico, São Jorge, Terceira e Graciosa.







Em resultado, "o vento e a agitação marítima deverão ser mais elevados do que inicialmente previsto nas ilhas do grupo central", sendo pouco provável que o centro da tempestade passe pelo grupo oriental (São Miguel e Santa Catarina).







Para o fim de semana, o Instituo Português do Mar e da Atmosfera prevê vento sopre forte a muito forte, com rajadas até 120 quilómetros por hora nos grupos ocidental e central. Espera-se também chuva forte e ondas do quadrante sul entre seis a oito metros de altura.



Ainda na quinta-feira, o IPMA emitiu avisos amarelo e laranja para os Açores devido à previsão de chuva, vento e agitação marítima no fim de semana. Diamantino Henriques, delegado do IPMA Açores, alerta para ventos semelhante aos de uma tempestade de inverno forte com a passagem da tempestade tropical.