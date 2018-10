Tempestade Leslie afetou unidades de saúde na zona centro

Foto: Paulo Novais - Lusa

No hospital da Figueira da Foz, o bloco operatório está encerrado desde domingo e apenas reabre terça-feira, ainda de forma condicionada.



Nesta unidade hospitalar, a mais afetada na região Centro, registaram-se vários prejuízos relacionados com vidros partidos, telhas que voaram e danos em equipamentos informáticos e médicos, acrescentou.



Também no Instituto Português de Oncologia, no Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro Rovisco Pais, no hospital dos Covões e no Pavilhão de Celas do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) foram registados danos provocados pela tempestade, informou a ARSC.