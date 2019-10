Tempestade Leslie arrastou sonho de jovem agricultor

Foto| Lusa

Em Santo Varão, no concelho de Montemor-o-Velho, Tiago André, jovem agricultor, viu destruídas as estufas de framboesas em poucos minutos.



Com compromissos perante o banco, foi obrigado a emigrar e a abandonar um projeto que tinha construído há pouco tempo e que já dava frutos para a exportação.



Uma reportagem de Horácio Antunes.