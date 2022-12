"Tempestade Perfeita". Seis arguidos saem em liberdade

Os seis arguidos da Operação "Tempestade Perfeita" saíram em liberdade. Alberto Coelho, ex diretor-geral de Recursos da Defesa Nacional, e mais dois decisores de topo do Ministério da Defesa estão suspensos de funções públicas e proibidos de contactar entre si.