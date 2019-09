Tempestade vinda de Espanha vai chegar a Portugal

A tempestade está a deslocar-se para Portugal, mas não fará os mesmos estragos. É esta a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que fala num impacto apenas em algumas regiões: "A partir da tarde de hoje, precicitação. Onde nao ocorrer precipitação, risco de incêndio elevado, situação gravosa ao longo do dia de hoje e também nos próximos dias".



O risco de incêndio mantém-se, até porque o calor vai continuar.



Ainda assim, o calor poderá ser intercalado com alguma precipitação e trovoada. Esta tempestade, vinda de Espanha, deverá afetar Portugal continental pelo menos até terça-feira.