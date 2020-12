Tempo. Chegada da depressão "Ernesto"

É o que prevê o Instituto Português do Mar e da Atmosfera com a aproximação da depressão "Ernesto".



Nas próximas horas espera-se vento forte, chuva, neve e descida da temperatura, como dá conta o meteorologista Ricardo Tavares.



A depressão "Ernesto" traz também agitação marítima, alguma chuva e queda de neve nos pontos mais altos do país.



As temperaturas descem já amanhãe voltam a subir na quinta-feira, mas até lá nas regiões norte e centro do país prevê-se períodos de chuva forte ou aguaceiros.





Nos distritos de Bragança, Guarda, Vila Real, Braga e Castelo Branco pode nevar até ao meio-dia de amanhã.