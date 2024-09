Tempo das urgências de porta aberta para grávidas acabou

Freestocks - Unsplash

O presidente da Sociedade Portuguesa de Obstetrícia, Nuno Clode, diz que o tempo das urgências de porta aberta para as grávidas acabou. Esta opinião surge no dia em que o jornal Expresso adianta que está em marcha a ideia de as urgências obstétricas dos hospitais da região de Lisboa passarem a funcionar à porta fechada. Mas haverá uma campainha à entrada do serviço.