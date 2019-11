Tempo de espera para cirurgias aumenta nos hospitais públicos

O Governo tinha apresentado, no início do ano, um plano para resolver este problema, mas os resultados não são visíveis.



Nesta altura são 245 mil os utentes inscritos a aguardar pela chamada para o bloco operatório no Serviço Nacional de Saúde.



Muitos deles, como conta a jornalista Rosa Azevedo, são obrigados a esperar, para lá do tempo máximo previsto na lei.



Os tempos máximos estão a ser violados apesar do plano do Governo para inverter esta situação.



Há hospitais em que os doentes esperam cinco anos pela primeira consulta. É o caso da especialidade de cardiologia no hospital Sousa Martins, na Guarda