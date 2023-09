A FENPROF não se revê no acelerador de progressões da carreira dos docentes. Esta sexta-feira, a federação dos professores entregou no Ministério uma proposta concreta para a recuperação do tempo de serviço congelado.

O ministro da Educação quer sentar-se com os sindicatos para negociar e lamenta que, com o início do ano letivo à porta, o STOP tenha convocado mais uma greve.