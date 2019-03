Tempo quente coloca Portugal em alerta até domingo devido ao risco de incêndio

Reuters

Com as temperaturas a subir, e o país em situação de seca, a meteorologista Maria João Frada chama a atenção para os perigos do vento que, nas próximas horas, pode soprar forte em algumas regiões do país.



O risco de incendio é elevado, não há previsão de chuva no horizonte, e as temperaturas estão acima da média para esta altura do ano. As temperaturas máximas vão variar entre os 20 e os 26 graus sem previsão de chuva.



Estão proibidas, por exemplo, as queimadas em todo o território.