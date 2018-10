O alerta é deixado pela Autoridade da Proteção Civil que colocou sete distritos de Portugal Continental em alerta laranja. São eles os distritos de Viana do Castelo, Vila Real, Bragança, Braga, Porto, Guarda e Viseu.



A meteorologista Cristina Simões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera lembra as previsões para os próximos dias.