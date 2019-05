Partilhar o artigo Tempo quente veio para ficar com máximas acima dos 30 graus Imprimir o artigo Tempo quente veio para ficar com máximas acima dos 30 graus Enviar por email o artigo Tempo quente veio para ficar com máximas acima dos 30 graus Aumentar a fonte do artigo Tempo quente veio para ficar com máximas acima dos 30 graus Diminuir a fonte do artigo Tempo quente veio para ficar com máximas acima dos 30 graus Ouvir o artigo Tempo quente veio para ficar com máximas acima dos 30 graus