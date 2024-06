A Entidade Reguladora da Saúde traça um cenário preocupante no tempo de espera dos doentes para primeira consulta hospitalar e cirurgias. No final do ano, a lei estava a ser desrespeitada em mais de 50 por cenro dos casos. No cancro até em mais de 80 por cento, com um quinto das cirurgias realizadas fora dos tempos máximos de resposta garantida.