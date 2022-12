Tempos de espera para doentes cardíacos e com cancro agravam-se nos primeiros seis meses do ano

Os tempos de espera para consultas e cirurgias para doentes cardíacos e com cancro agravaram-se nos primeiros seis meses deste ano. Os dados da Entidade Reguladora da Saúde mostram que mais de 25% dos doentes com cancro esperaram mais do que o previsto na lei. No caso da cardiologia, a percentagem sobe para 30%.