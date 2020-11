Tendas à porta. Hospital de Penafiel com capacidade esgotada

As tendas instaladas no exterior deveriam servir para alargar a capacidade do hospital de Penafiel que já está no limiar da rutura.



Tudo indicava que estivessem operacionais no inicio desta semana, mas ao que a RTP apurou as tendas ainda não estão clinicamente aptas, o que fez aumentar a pressão nas urgências nas últimas 24 horas.



Sob anonimato, uma enfermeira do centro hospitalar referiu ainda que pelo menos 14 doentes covid ficaram internados na urgência por falta

de capacidade em enfermarias.



Três desses 14 doentes internados no serviço de urgência já foram transferidos para o Hospital de Amarante, que faz parte do Centro Hospitalar Tamega e Sousa.



Os dois hospitais têm capacidade para receber 450 doentes.