Tendência global. Temperaturas atingem valores recorde

Em entrevista à RTP3, o climatologista Mário Marques falou sobre as elevadas temperaturas que se têm feito sentir em território nacional nos últimos dias. Um fenómeno que deverá ser cada vez mais frequente e prolongado no país. Esta é, de resto, uma tendência a nível global, com fenómenos meteorológicos extremos em diversas regiões do mundo.