Terceiro dia de contingência em Portugal com temperaturas muito altas

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), há 13 distritos sob aviso vermelho, o mais grave, em especial no interior do país, havendo ainda previsões de temperaturas de 45º Célsius para Santarém e 44º em Évora, por exemplo. Para a Golegã, distrito de Santarém, a previsão é hoje de 46º.



Na terça-feira, os maiores incêndios concentraram-se na região centro do país, Alvaiázere (distrito de Leiria) e Ourém (distrito de Santarém).



A meio da tarde, os quatro incêndios nos distritos de Santarém e de Leiria mobilizaram mais de 1.100 operacionais, cerca de 320 viaturas e 13 meios aéreos, segundo a Proteção Civil. Dois desses incêndios começaram na semana passada e chegaram a ser dados como “em conclusão”.



Cerca de 300 pessoas foram retiradas da freguesia de Freixianda, concelho de Ourém, devido ao incêndio que começou na passada quinta-feira neste município do distrito de Santarém, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).



Às 23h55, no “site” da Proteção Civil havia registo de 19 incêndios em curso, quatro em resolução e de 45 em fase de conclusão. Estes fogos estão a ser combatidos por um total de 2.400 bombeiros, apoiados por 714 veículos.



Portugal está desde segunda-feira em situação de contingência, que deverá terminar às 23h59 de sexta-feira, mas poderá ser prolongada caso seja necessário.



A situação de contingência, segundo o Governo, implica “o imediato acionamento de todos os planos de emergência e proteção civil nos diferentes níveis territoriais”, a passagem ao estado de alerta especial de nível vermelho do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR), para todos os distritos, com mobilização de todos os meios disponíveis, e “o reforço do dispositivo dos corpos de bombeiros com a contratualização de até 100 novas equipas, mediante a disponibilidade dos corpos de bombeiros”.