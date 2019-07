Terceiro dia de protesto dos mestres da Soflusa teve adesão total

Na origem desta paralisação está o acordo com a administração e o Governo, que os mestres dizem ainda não ter sido implementado.



Ficou, por exemplo, estabelecido um aumento do prémio de chefia, em cerca de 60 euros, que a entidade sindical diz ter sido entretanto "suspenso".



O sindicato faz o balanço dos três dias de greve e admite avançar com mais ações de luta, caso não haja uma resposta positiva por parte da Soflusa.