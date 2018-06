Termas das Caldas da Felgueira apostam na cessação tabágica e na melhoria da respiração

Lusa06 Jun, 2018, 09:36 | País

"Os fumadores têm capacidades respiratórias diminuídas e este programa dirige-se a quem deixou de fumar e quer melhorar essas capacidades, mas também a quem ainda fuma ou pretende deixar", explicou à agência Lusa o diretor-geral do Caldas da Felgueira Termas, Hotel & SPA, Adriano Ramos.

Quem opta pela cessação tabágica pode recorrer aos médicos do complexo e, "através de fármacos," e com tratamento termal, iniciar o tratamento.

"Trata-se de um projeto inovador: Não são só tratamentos termais, mas também atividades com fisioterapeuta, que incluem drenagens brônquicas ou ginástica respiratória na piscina", avançou.

A fisioterapia funciona não só como técnica, mas também como ação pedagógica. "Ensinamos as pessoas a respirar e/ou a utilizar o diafragma para respirar", adiantou Adriano Ramos.

Este projeto foi finalista dos Prémios de Inovação da ESPA (European SPA Association), na categoria de Medical SPA, que decorreram em Domburg, na Holanda, com participação de 18 países.

Adriano Ramos recordou que em 2015, o Caldas da Felgueira Termas, no distrito de Viseu, venceu o prémio especial da ESPA (Associação Europeia de SPA) com um estudo na área das Doenças Obstrutivas Pulmonares Crónicas.

"Isso deu-nos um `know how` muito grande. Apesar de já termos experiência com as doenças respiratórias, como a asma, até porque as indicações terapêuticas das nossas termas são as vias respiratórias, [esse estudo] foi muito importante para a realização deste novo programa".

Por isso, a parte terapêutica das termas funciona entre 01 de março e 18 de novembro, uma vez que "quando está muito frio as pessoas têm de se resguardar", justificou Adriano Ramos, salientando, contudo, que os "serviços de bem-estar funcionam durante todo o ano".

Para este ano, o grande objetivo é a requalificação do hotel para conquistar a classificação de quatro estrelas. "Temos serviços para isso. Queremos abrir a época de 2019 já com a qualificação de quatro estrelas", reforçou, ao afirmar que será uma mais-valia perante os clientes estrangeiros.

Nelas foi um dos concelhos afetados pelos incêndios de outubro de 2017. Adriano Ramos admitiu que o hotel "sofreu bastante a queda de proveitos", embora reconheça a "solidariedade de alguns clientes", que quiseram deslocar-se ao complexo turístico para ajudar.

"A paisagem já não é a principal motivação para virem a Nelas, mas já está em fase de recuperação. Felizmente, choveu bastante e a atmosfera foi limpa. Hoje, já não é um obstáculo para virem".