Termina a primeira semana de regresso ao ensino à distância no Algarve

Está a chegar ao fim, a primeira semana de regresso ao ensino à distância para os alunos até ao 6º ano de vários municípios do Algarve. A Administração Regional de Saúde suspendeu as aulas presenciais, desde segunda-feira, para conter as cadeias de transmissão do vírus, que tinham sido identificadas na comunidade escolar.