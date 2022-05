Terminais do Euromilhões inoperacionais em todo o país

Já é possível fazer apostas no portal e na aplicação dos jogos da Santa Casa, confirmou a entidade. Os terminais de apostas continuam em baixo devido à avaria técnica.



Os responsáveis da Santa Casa contam, contudo, ter o problema resolvido nas próximas horas.







Esta terça-feira de manhã, a entidade confirmou que o sistema de terminais, portal e aplicação dos Jogos Santa Casa estava inoperacional devido a uma falha técnica no data center, e que estava já em curso a resolução do problema, com todos os esforços a serem envidados para que seja no mais curto espaço de tempo possível.



A Santa Casa da Misericórdia descarta a possibilidade de se tratar de um ataque informático.





Ao Observador, a mesma fonte garantiu que estão a ser feitos “todos esforços a serem envidados para que seja reposto no mais curto espaço de tempo possível”.



De acordo com a instituição, que é responsável por jogos como o Euromilhões, por exemplo, apesar de já estar em curso “a resolução do problema”, não há para já uma previsão para que o sistema volte ao normal.



Ao se aceder ao site dos Jogos Santa Casa surgia a mensagem de que o portal está em manutenção e que regressará ao funcionamento brevemente.