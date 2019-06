Termo de identidade e residência para suspeito de abuso sexual de filho menor em Tavira

Lusa05 Jun, 2019, 12:34 | País

Em comunicado divulgado na terça-feira, a Polícia Judiciária indicou que a detenção ocorreu devido a factos que "ocorreram em plena luz do dia, (...) na zona do areal da praia onde se pratica nudismo, tendo sido presenciados por vários naturistas que ali se encontravam, que interpelaram o autor e chamaram as autoridades".

O homem, de 42 anos e bancário de profissão, foi identificado e detido, "pela presumível autoria de um crime de abuso sexual de crianças agravado", numa operação que teve o apoio da Polícia Marítima.

O homem foi ouvido na terça-feira em primeiro interrogatório judicial no tribunal de Tavira, no distrito de Faro, tendo ficado sujeito a termo de identidade e residência.

O termo de identidade e residência é a menos grave das medidas de coação, podendo ser aplicada pelo juiz, pelo Ministério Público e pelas polícias, sendo obrigatória sempre que alguém for constituído como arguido.

Além da identificação e da indicação da residência, o arguido fica igualmente obrigado a não mudar de residência nem dela se ausentar por mais de cinco dias sem comunicar a nova residência ou o lugar onde possa ser encontrado.