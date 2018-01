Termómetros vão baixar 10 graus a partir de sexta-feira

As terras altas do norte e centro podem atingir valores negativos. Espera-se ainda formação de gelo, geada e até queda de neve.



Esta descida das temperaturas deve-se à passagem de uma frente fria, que vai também trazer vento e agitação marítima, com ondas entre quatro a cinco metros.



O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê ainda a continuação de chuva no norte e centro, que vai depois estender-se ao resto do país.