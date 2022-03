Terra continua a tremer em São Jorge. Marcelo afirma que não "há razão para alarmismo"

O Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) adianta que, desde o dia 19 de março, quando começou a atividade sismovulcânica, e “”.“Desde as 10h00 (11h00 em Lisboa) às 22h00 do dia 27 de março, foram sentidos quatro sismos”, precisou o CIVISA, que não divulgou o número total de sismos registados no domingo.De acordo com o Centro, o “, às 18h41 (19h41 em Lisboa), com uma magnitude de 3,3 na escala de Richter.Em apenas 10 dias, o número de sismos registados em São Jorge é já mais do dobro do total registado em todo o arquipélago dos Açores durante o ano passado.A ilha mantém-se com o nível de alerta vulcânico 4, que significa "ameaça de erupção".

Não há razão para alarmismos

Marcelo Rebelo de Sousa diz que não há razões para alarmismo nos Açores.não justificado até ao presente”, disse Marcelo Rebelo de Sousa.O Presidente salientou que o fenómeno “tem sido bem explicado”, adiantando que a frequência dos sismos contínua, mas "os sentidos têm sido menos".“A reação mais óbvia e natural é as pessoas manterem a serenidade e a tranquilidade, acreditarem nos especialistas que sabem mesmo da matéria e estão a acompanhar” a crise, salientou Marcelo Rebelo de Sousa.Já oSegundo o presidente do governo regional, as forças de segurança vão ser reforçadas. A PSP vai receber 11 agentes e vão chegar mais 36 militares.As