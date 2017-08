Terra sem excedentes nos recursos naturais

A humanidade já consumiu a totalidade dos recursos que o planeta pode produzir no período de um ano.



Uma data simbólica que serve para alertar para a urgência de comportamentos mais sustentáveis, como conta a jornalista Rita Fernandes.



A Associação ambientalista ZERO fez as contas e alerta que Portugal é um contribuinte ativo para que o planeta desrespeite todos os anos o chamado "orçamento natural de recursos".



Se todos os países tivessem a mesma pegada ecológica que Portugal, seriam precisos os recursos de 2,3 planetas.



Nos pontos críticos destacados pela ZERO no caso nacional, o consumo de alimentos e a mobilidade são as atividades humanas diárias que mais contribuem para a pegada ecológica portuguesa.



A última vez que o planeta respeitou o "orçamento anual" de recursos naturais foi em 1970, ou seja, há 47 anos.