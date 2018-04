Terrenos. Dados das Finanças abertos à GNR e aos municípios

A medida, que faz parte da Reforma da Floresta Contra Incêndios, vai permitir não só a partilha de informações imprescindíveis para saber quem não está a cumprir a limpeza dos terrenos, mas também uma gestão do território mais autónoma para as autarquias.



O protocolo foi assinado esta sexta-feira, em Coimbra, com a garantia do ministro da Administração Interna de que o sigilo fiscal não está em causa.