Terrorismo. Marroquino condenado em Portugal a 12 anos de prisão

RTP09 Jul, 2019, 15:26 / atualizado em 09 Jul, 2019, 16:10 | País

Tazi, com 65 anos, foi condenado por sete dos oito crimes de que estava acusado | Rodi Said - Reuters

Tazi, em prisão preventiva desde 23 de março de 2017, era acusado de oito crimes: adesão a organização terrorista internacional, falsificação com vista ao terrorismo, recrutamento para o terrorismo, financiamento do terrorismo e quatro crimes de uso de documento falso com vista ao financiamento do terrorismo. Abdesselam Tazi foi acusado de recrutar operacionais em Portugal para o Daesh, oferecendo 1500 euros mensais a quem aderisse.





Esta terça-feira, o marroquino de 65 anos foi condenado a 12 anos de prisão por sete dos oito crimes de que estava acusado. O tribunal considerou que não ficou provado o crime de adesão a organização terrorista internacional.



Nas alegações finais, decorridas a 4 de junho, a defesa pedia a absolvição de todos os crimes, enquanto o Ministério Público pedia pena efetiva para Abdesselam Tazi, considerando provado que o arguido recrutava operacionais para o Estado Islâmico no concelho de Loures.





O advogado de defesa argumentava que o seu cliente não tinha praticado nenhum crime, nem feito "absolutamente nada relacionado com terrorismo". Defendia que os crimes relacionados com o terrorismo não podiam ser dados como provados e pedia, desta forma, a condenação apenas por um crime de falsificação de documento e por contrafação de moeda.



(em atualização)