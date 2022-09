Teste à atrofia muscular vai ser incluída no teste do pezinho

Teste à atrofia muscular vai ser incluída no teste do pezinhoArranca já no mês que vem um projeto-piloto, a nível nacional, resultado de um trabalho que dura há mais de três anos, para incluir a doença Atrofia Muscular Espinhal no chamado teste do pezinho, feito à nascença.A informação foi dada à Antena 1 pelo presidente da Associação Portuguesa de Neuromusculares, Joaquim Brites.A Atrofia Muscular Espinhal tem várias formas, mas está sempre relacionada com alterações num gene. Provoca perda de força, atrofia muscular e perda de capacidades motoras. No tipo 1, o mais grave, e que afeta bebés, a esperança média de vida é de dois anos.Quanto mais cedo for diagnosticada a doença, mais rapidamente pode ser tratada e pode ser travada a progressão, melhorando a qualidade de vida das crianças... e no caso da forma mais grave da doença evitar a morte.A ideia é também que depois dos 100 mil bebés rastreados - que deverá demorar mais de um ano - se possa ter uma ideia da prevalência da Atrofia Muscular Espinhal na população portuguesa.

O presidente da Associação Portuguesa de Neuromusculares, Joaquim Brites, diz que todos os doentes conhecidos em Portugal estão a ser tratados, mas pode haver casos não diagnosticados.