Testes a 20 mil profissionais de lares no Norte concluídos em duas semanas

"Neste momento, de acordo com o cronograma que temos, em duas semanas todos os testes para todos os profissionais da região norte serão realizados. É este o compromisso. É este que vai ser cumprido", afirmou Eduardo Pinheiro, referindo que só na segunda-feira foram realizados "mais de mil".

O governante, que falava aos jornalistas à margem de uma visita ao Centro de Acolhimento Temporário do Distrito de Viana do Castelo, instalado na Pousada da Juventude da capital do Alto Minho e que está preparado para receber os utentes de lares infetados com covid-19, disse que foi essa a prioridade estabelecida pela Governo.

"O compromisso é relativamente aos profissionais e aos utentes com sintomas. São os profissionais que entram e saem da instituição. Não são os idosos. É aqui que temos de garantir que não há contágio", referiu.

Segundo Eduardo Pinheiro, o universo de profissionais das estruturas de apoio aos idosos na região Norte é de 20 mil e de mais de 25 mil utentes.

"A prioridade que foi sempre comunicada foi a dos profissionais porque é aí que está o maior risco de contágio. Depois temos o universo de mais de 25 mil utentes. Se avançássemos, ao mesmo tempo, para todos a garantia é que não conseguiríamos realizar os testes em tempo. O que interessa é começar e fechar este ciclo rapidamente", especificou.