Testes a funcionários de lares no concelho da Covilhã foram todos negativos

"Foram testados todos os funcionários dos lares do concelho e todos com resultados negativos, felizmente", apontou.

O autarca esclareceu que os testes foram realizados no "Covid-Drive", que foi instalado no Complexo Desportivo da Covilhã, em parceria com a câmara e os municípios de Belmonte e Fundão, bem como com a Universidade da Beira Interior e entidades de saúde locais.

Vítor Pereira revelou ainda que os testes já realizados nos concelhos de Belmonte e do Fundão também deram negativo.

Segundo informou, também começou hoje a ser realizado o rastreio junto dos funcionários das creches para que a reabertura dos espaços possa ser feita de forma "mais tranquila".

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 247 mil mortos e infetou mais de 3,5 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Portugal contabiliza 1.063 mortos associados à covid-19 em 25.524 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

Relativamente ao dia anterior, há mais 20 mortos (+1,9%) e mais 242 casos de infeção (+1%).

Das pessoas infetadas, 813 estão hospitalizadas, das quais 143 em unidades de cuidados intensivos, e o número de casos recuperados passou de 1.689 para 1.712.