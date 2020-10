Testes a utentes e funcionários do lar de Santa Luzia foram negativos

Em comunicado enviado à Agência Lusa, a autarquia alentejana do distrito de Beja informou que, "na última ronda de testes de despistagem aos casos positivos de utentes e dos trabalhadores do lar de Santa Luzia", estes "deram todos negativos, estando as pessoas curadas do contágio por covid-19 e reunidas as condições para o regresso às rotinas daquele equipamento social da comunidade".

"Podemos afirmar que o surto" na comunidade "está controlado", disse o presidente do município, Marcelo Guerreiro, em declarações à Lusa.

De acordo com o autarca, os idosos estão a ser transportados para o espaço de retaguarda da covid-19 no concelho, situado na Praça D. Dinis, na vila de Ourique, para que na sexta-feira seja realizada "uma nova desinfeção em Santa Luzia, que permitirá depois a reposição das rotinas com maior segurança e proteção para todos".

O primeiro caso de covid-19 no lar de Santa Luzia foi detetado em 13 de setembro, quando uma utente, de 85 anos, da instituição testou positivo para o novo coronavírus no Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja, para onde tinha sido transportada devido a "um episódio hospitalar de urgência".

Este caso foi o primeiro de um surto verificado nesta aldeia alentejana, que afetou um total de 45 pessoas e registou duas vítimas mortais por covid-19, um homem e uma mulher, ambos de 95 anos, falecidos nos dias 02 e 04 de outubro, respetivamente.

No comunicado, o município de Ourique agradeceu "o trabalho conjunto realizado na resposta imediata à situação, na concretização de soluções, na testagem, no acompanhamento das situações e no esforço" para se retomar "um patamar de normalidade possível".

A autarquia alentejana enalteceu ainda no documento "a demonstração de coesão comunitária" entre todas as entidades que colaboraram durante o surto, além de agradecer "aos funcionários do município e da Santa Casa da Misericórdia pelo trabalho realizado neste contexto pandémico e na resposta à situação concreta de Santa Luzia."

"Superámos este desafio de saúde pública, mas ainda temos pela frente o risco de contágio, razão maior para que ninguém baixe a guarda e cumpra as regras do uso de máscara, das distâncias sociais, da etiqueta respiratória e da lavagem/desinfeção frequente das mãos", acrescentou a Câmara de Ourique.

