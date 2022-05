Testes covid. Médicos de família notam mais pessoas nos centros de saúde

O presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, Nuno Jacinto, lamenta que o governo tenha acabado com a comparticipação dos testes.





São motivos que levam mais doentes aos centros de saúde, depois do fim dos testes gratuitos nas farmácias.



A decisão do governo está relacionada com o alívio das medidas de combate à covid-19 e que fez também cair o uso obrigatório de máscara na generalidade dos espaços públicos fechados.