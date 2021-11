Testes rápidos à Covid-19 voltam a ser gratuitos

Era uma das medidas pedidas pelos especialistas para controlar as cadeias de transmissão e confirmada pelo Governo na véspera da reunião do Infarmed.



As farmácias admitem ter sido apanhadas de surpresa. E que vai ser um desafio intensificar a testagem, ao mesmo tempo que decorre a vacinação contra a gripe.