TGV só daqui a sete anos

Foto: Kenzo Tribouillard - Reuters

O chefe do executivo assumiu que neste momento a implementação do comboio de alta velocidade não é possível.



O primeiro-ministro disse ainda ter "quase a certeza" de que a questão voltará à ordem do dia, "não numa discussão sobre a ligação entre Lisboa e Madrid, mas sobre a inserção de Portugal no conjunto da rede de alta velocidade na Península Ibérica".



O governante defendeu, no entanto, que ainda não é altura de o tema do TGV voltar à atualidade política: "Não está manifestamente maduro, nem há condições económicas nem condições financeiras no próximo quadro comunitário para que esse tema surja. Daqui a sete anos, eventualmente, é um tema que poderá voltar a surgir", afirmou António Costa.



Ainda sobre o mesmo tema, o chefe do executivo lembrou que na atual legislatura a Assembleia da República aprovou "por uma larguíssima maioria" o Programa Nacional de Investimentos para os próximos sete anos e que foi restabelecido o Conselho Superior das Obras Públicas, "para que haja um bom escrutínio técnico e financeiro dos custos de oportunidade de cada um dos grandes investimentos", que "têm de ser devidamente priorizados", salientou.



"Vamos ter um quadro institucional mais robusto para que daqui a sete anos possamos ter essa discussão (do TGV) com calma e serenidade, já estudada", disse António Costa.