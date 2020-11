Tiago Gonçalves acusa Marcelo de ser "ministro da propaganda"

Cerca de quatro meses depois de ter anunciado a sua candidatura ao Palácio de Belém, apoiada pela Iniciativa Liberal - partido do qual foi fundador e é atualmente presidente do Conselho de Jurisdição – Tiago Mayan Gonçalves não poupa nas críticas ao atual Presidente da República, em entrevista à agência Lusa.



”, refere.Marcando uma clara diferença em relação ao atual chefe de Estado, o candidato liberal afirma que, “independentemente de direitas e esquerdas”, espera que “eleitores que não se revejam neste presidente, que abdicou de exercer o seu mandato”, e vejam na sua candidatura “uma proposta válida e moderada”.”, assegura, respondendo que um bom resultado “é conseguir transmitir o que é que um presidente liberal representa para os portugueses”.“Tantos, tantos exemplos em que Marcelo, quando age, age para fazer cobertura ou para fazer distrações e permitir que o Governo atue sem controlo e sem que haja regular funcionamento das instituições”, condena.”, disse.



Posicionamento eleitoral





Sobre o nome apoiado pelo Chega, André Ventura, o liberal observa que “aparentemente não é um candidato presidencial porque raramente fala desse aspeto”, mas deixa claro que representa “valores diametralmente opostos em praticamente tudo”.Tiago Mayan Gonçalves foi militante do PSD – de onde ainda recebe num email as newsletters, mas que garante que “vão para spam, claro” -, e é eleito suplente pelo Movimento de Rui Moreira à Assembleia da União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde.