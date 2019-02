Todas as bacias hidrográficas abaixo da média no fim de janeiro

Lusa01 Fev, 2019, 15:53 | País

A 31 de janeiro, segundo dados disponibilizados à Lusa pela Agência Portuguesa do Ambiente, as barragens de Monte da Rocha e Campilhas, na bacia do Sado, estavam apenas a 11% da capacidade.

Na próxima quinta-feira, segundo a mesma fonte, reúne-se a Comissão de Gestão de Albufeiras, para avaliar as disponibilidades existentes e as necessidades, uma reunião prévia ao início das atividades ligadas às culturas de regadio, para identificar possíveis situações críticas. Isto caso não chova o suficiente para recuperar o armazenamento.

Das situações mais críticas há ainda mais duas barragens na bacia do Sado, Fonte Serne e Roxo, a 33% e 38% respetivamente. Há depois uma na bacia do Lima, a do Alto Lindoso e outra na bacia do Cávado, a de Paredela, ambas a 24%.

A barragem do Divor, na bacia do Tejo, estava a 25%, a de Vilar-Tabuaço (Douro) a 29%, e na bacia do Guadiana a barragem da Vigia não ia além dos 23%. A do Caia, também no Guadiana, estava a 31%.

Com mais água, a 39% da capacidade, estavam duas albufeiras da bacia do Mondego, as de Fronhas e Vale do Rossim.

De acordo com os dados agora disponibilizados, a 31 de janeiro, comparando com o fim de dezembro, houve uma subida dos volumes armazenados em três bacias (Mondego, Tejo e Sado) e uma descida em nove. O número de albufeiras com mais de 80% de armazenamento manteve-se igual a dezembro, 11.

Comparando com janeiro do ano passado há este ano menos água nas bacias do Lima, Cávado, Ave, Douro e Mondego e mais água nas restantes bacias hidrográficas. A bacia do Sado tem cerca do dobro da água que tinha há um ano. Já as barragens a menos de 40% eram no ano passado quase o dobro, 21.