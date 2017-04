Todo o episcopado português em Fátima nos dias 12 e 13 de maio

Lusa 24 Abr, 2017, 19:14 | País

"Naturalmente é um momento importante para a Igreja em Portugal, pelo que todos os bispos e dioceses se querem associar, através da oração e da sua presença, à peregrinação centenária, em que o papa vai canonizar os beatos Francisco e Jacinta Marto", afirmou Manuel Barbosa à agência Lusa, em Fátima, no distrito de Santarém,

O papa Francisco será o quarto papa a visitar Fátima, a 12 e 13 de maio, e vai presidir ao centenário dos acontecimentos na Cova da Iria.

Os anteriores papas a estar em Fátima foram Paulo VI (1967), João Paulo II (1982, 1991, 2000) e Bento XVI (2010).

No dia 13 de maio, Francisco vai presidir à cerimónia de canonização dos beatos Francisco e Jacinta Marto, os mais jovens santos não-mártires. A cerimónia, a primeira realizada em Portugal, vai decorrer em Língua Portuguesa.

Entretanto, a Conferência Episcopal Portuguesa e o Santuário de Fátima lançaram um conjunto de propostas pastorais para preparar e viver a visita do Papa, que incluem uma pagela, um livro com propostas de oração para todos os dias do mês de maio, e guiões para vigílias de oração.

Segundo a página oficial na Internet da peregrinação do papa a Fátima, www.papa2017.fatima.pt, onde podem ser descarregados gratuitamente estes materiais, as propostas servem para quem possa acompanhar o papa na Cova da Iria ou fique em casa, nas suas comunidades ou famílias.

Uma das propostas, o livro "Fátima 2017, Mês de Maio dia a dia", tem "subsídios pensados para envolver especialmente os idosos, os que estão doentes ou sós", lê-se na página, explicando que "responde à preocupação constante que o papa tem tido com os mais frágeis e o apelo que tem dirigido à Igreja para que não haja `descartados` entregues a si mesmos em `periferias existenciais`".

"Este livro contém uma proposta para a oração quotidiana do Rosário, textos bíblicos para cada um dos mistérios e um responsório do Centenário das Aparições", adianta a mesma fonte, referindo que esta semana "mais de dez mil livros destes serão enviados para as paróquias e comunidades de todo o país".

O objetivo é que cheguem "aos crentes que não têm possibilidade de participar nas celebrações de Fátima, em especial os que estão em lares de idosos, hospitais e instituições de acolhimento".

"A pagela criada para a ocasião da visita do Papa contém um ato de consagração a Nossa Senhora de Fátima escrito pelo papa Francisco e será distribuída aos fiéis no Santuário de Fátima e através das dioceses, que as farão chegar às paróquias e comunidades", acrescenta o `site`, referindo ainda que foram "criados dois guiões para orientar a realização de vigílias de oração nas comunidades, um deles direcionado especialmente a jovens".