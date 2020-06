Todos os 23 arguidos do caso Tancos vão a julgamento

Azeredo Lopes saiu do Governo por causa deste caso em outubro de 2018, criando um clima de alguma agitação política no executivo de António Costa.



O antigo ministro vai a julgamento no âmbito da parte do processo relacionada com a eventual encenação que permitiu recuperar as armas roubadas.



O mesmo acontece com o ex-diretor da Polícia Judiciária Militar, coronel Luís Vieira, o major Vasco Brazão e os militares da PJM e da GNR que tinham sido acusados pelo Ministério Público. São 14 os arguidos relacionados com esta parte do processo.



Os restantes nove vão também a julgamento por causa do alegado furto do material dos paióis.



Para o MP, Azeredo Lopes escondeu informação à procuradora-geral da República sobre a recuperação das armas dos paióis de Tancos. O ex-ministro da Defesa foi acusado pelos crimes de denegação de justiça e prevaricação.



O MP alega que Azeredo Lopes soube da investigação da PJM à revelia da lei e nada fez, prejudicando a "descoberta da verdade" no furto de Tancos.