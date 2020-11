Todos os anos são diagnosticados em Portugal 1300 novos casos de cancro do pâncreas

Cerca de 1200 pessoas morrem com cancro do pâncreas. Os especialistas alertam para a necessidade de um rastreio eficaz.



Hoje comemora-se o dia mundial de luta contra o cancro do pâncreas, e o oncologista Ricardo Luz, presente no Bom Dia Portugal, expôs os dados sobre este tipo de cancro, que é um dos cancros digestivos com o pior prognóstico, e de diagnóstico mais difícil.