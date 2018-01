Tondela: 50 mil euros é a verba disponível para indemnizar vítimas

O valor já foi disponibilizado pela companhia de seguros.



Mas será o tribunal a fazer a divisão por todos os feridos e herdeiros.



A lista com todos os nomes que serão indemnizados vai ser entregue pela seguradora, no inicio da próxima semana.



O Ministério do Trabalho e da Segurança Social admite avançar com eventuais apoios, para ajudar na compra de medicamentos.